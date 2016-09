Abschiedsfeier connect.Traiskirchen / Garten der Begegnung / SEMPERIT Halle M33

Nach der Wintersaison von connect.Traiskirchen in der Semperit-Halle M33, in der sich auch der „Garten der Begegnung“ etabliert hat, fand heute der letzte gemeinsame Freitag in der Halle statt.

Es gab wie immer Spiel und Spaß und es wurde musiziert und getanzt.

Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Hunderte Falafel und mehrere hundert Portionen Gemüseeintopf mit Brot wurden gekocht und ausgegeben.

Die Nähwerkstätte übersiedelt in den nächsten Tagen in nahe gelegene Räumlichkeiten, der Holzworkshop wandert auf das von der Gemeinde Traiskirchen zur Verfügung gestellte Gartengrundstück, wo vorerst ein Bauwagen als Basis für weitere Aktivitäten dienen wird.

Das Team von connect.Traiskirchen wird wie im Vorjahr wieder auf der Kunsteisbahn seine Nachmittage stattfinden lassen.

Es war eine sehr schöne Saison mit allen Beteiligten, egal ob Personen oder Organisationen.

www.kinderfreunde.at/News/Newsarchiv/connect.traiskirchen

gartenderbegegnung.at