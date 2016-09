Der Garten der Begegnung ist eröffnet

Am Freitag, den 22. April war es also so weit und der Garten der Begegnung“ wurde offiziell eröffnet.

Auf dem etwa ein Hektar großen Grundstück, das von der Stadtgemeinde für dieses soziale Projekt zur Verfügung gestellt wurde, etablieren sich die verschiedenen Gartenbereiche immer deutlicher. Der gesponserte Bauwagen dient als Büro und Geräteschuppen, an den eine Küche aus Palletten angebaut ist.

Auch ein großer Teil der in der Semperit vorgebauten Palettenmöbel dienen als Gartenmöbel, die noch dazu voll im Trend liegen.

Im Rahmen des durch den Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler vorgenommenen Spatenstich wurden einige hundert Erdbeerpflanzen ausgesetzt und ein Teil der Gemüsepflanzen für den Mai pikiert. Auch an der Totholzhecke wurde weiter gebaut und in der neu gebauten Küche braut sich auch etwas zusammen: Gemüseeintopf! Als Nachspeise gibt es syrische Mehlspeisen.

Hilde Dalik kommt mit einer afghanischen Band und auch ein einheimisches Bläserduett sorgen für die musikalische Untermalung.

Auch Kamaras wurden gesichtet … 😉