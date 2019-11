4. Dezember 2019 – Notfunk-Rundspruch: CB-Funk als Teil der Nachrichtenkette im Notfall

Funkamateure sind die Brücke zwischen Nationen und Kontinenten, können zwischen unterschiedlichsten Funksystemen vermitteln, Raumsonden empfangen und inzwischen über den geostationären Amateurfunksatelliten kommunizieren. Nicht zu vergessen, dass die Funkamateure auch die Brücke zu anderen Funkern wie z.B. CB-Funkern und PMR Funkern sind.

Idealerweise haben Funkamateure ein eigenes CB-Funkgerät mit dem wir völlig legal mit CB-Funkern in der Umgebung Kontakt aufnehmen bzw. von diesen gerufen werden können.

Um die CB-Funker in den monatlichen Notfunkrundspruch auf 80m zu integrieren werden die Funkamateure während des Vorlogs am 4. Dezember 2019 ab ca. 17:00 UTC auch auf CB-Kanal 9 = 27,065 MHz QRV sein und Anrufe von CB-Funkern entgegennehmen. Die Anzahl der gehörten CB-Funker wird dann in der Empfangsbestätigung auf 3643 kHZ mit dem eigenen Raport übermittelt werden.

Diese Vorgehensweise mit den CB-Funkern wird beim Notfunkrundspruch am 4.12.2019 um 18:00 MEZ das erste Mal geprobt.

Quelle: https://www.oevsv.at/funkbetrieb/notfunk/