Corona – Beginnt das Umdenken?

Land in Sicht? Lange wurde das Narrativ aufrecht erhalten, dass die Corona-Krise unaufhaltsam ist. Selbst Experten aus verschiedenen Sachbereichen sind sich mittlerweile sicher, dass wir den „Point of no Return“ bereits erreicht bzw. überschritten haben. Seit Ende August beginnen erfreulicher Weise Mainstream-Medien etwas differenzierter zu berichten und etwas zu deeskalieren und den Menschen die Angst zu nehmen.

Mit den anhaltenden bzw. zunehmenden Protesten in verschiedenen Ländern Beginnt auch ein Umdenken einer grösseren Zahl in der Bevölkerung und beginnen auch langsam Mainstream-Medien etwas differenzierter zu berichten.

So berichtet die New York Times über die (Un-)Zuverlässigkeit der verwendeten PCR-Tests zu berichten (siehe Link).

https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html

Mittlerweile wurde auch eine Produkthaftungsklage zum PCR-Test in Amerika eingereicht, da dieser weder genaue Ergebnisse liefert und bisher auch nicht zertifiziert wurde, allerdings mit diesen Versprechungen verkauft wurde und für alle Folgen daraus verantwortlich gemacht wird.

Auch der BBC berichtet mittlerweile kritisch (siehe Link).

https://www.bbc.com/news/health-54000629

In der Schweiz fragt die NZZ (Neue Züricher Zeitung), „Was, wenn am Ende «die Covidioten» recht haben?“ (siehe Link).

https://www.nzz.ch/meinung/kollabierte-kommunikation-was-wenn-am-ende-die-covidioten-recht-haben-ld.1574096

Auch in deutschen und österreichischen Medien kann man, noch selten aber doch, Berichte die abseits der bisherigen Linie liegen finden.

So ist beispielsweise auch ZACK ZACK mit Verweis auf den Artikel der New York Times auf das Thema des PCR-Tests eingegangen (siehe Link).

https://zackzack.at/2020/09/01/pcr-tests-am-ende-14-tage-quarantaene-stehen-in-frage/

Auch der Kultursender Ö1 des Österreichieschen Rundfunks hat Anfang August in seiner Reihe „Im Gespräch“ ein Interview mit Prof.DDr. Haditsch gebracht und ausgestrahlt (siehe Youtube Link).

Ist das der Beginn eines kollektiven Erwachens ?