Viele, viel zu viele nehmen das, was sie den sogenannten Mainstream Medien täglich entnehmen noch immer ernst. Doch diejenigen die diese steuern, die Politik, entwickelt sich mehr und mehr zur Farce.

Vor allem mit den anhaltenden bzw. zunehmenden Protesten in verschiedenen Ländern zum Thema Corona aber auch in den anderen Bereichen der Politik verliert diese täglich mehr und mehr an Vertrauen in der Bevölkerung. Immer mehr Menschen nehmen weder das was sie aus den bisher als seriös geltenden Medien entnehmen als auch das was die agierenden Politiker alles so von sich geben ernst.

Das gilt nicht nur für das österreichische Inland, sondern auch für viele andere Länder, vor allem in Europa, aber auch im Rest der Welt.

Dem geneigten Medieninteressierten ist es schon lange aufgefallen, dass sich die Meinungen und Aussagen ändern wie der Wind. Gerade in den letzten Wochen muss das was heute noch gesagt wurde, schon morgen nicht mehr gelten.

Schlimm vor allem dann, wenn das auf die legislative, juditielle und exekutive Gewalt in sogenannten demokratischen Ländern zutrifft. Auf Länder, die sich bis gestern noch als demokratisch bezeichneten und sich auf ihre Verfassung oder ihr Grundrecht berufen haben, Rechte die schon seit Monaten mit den Füssen getreten werden.

Unter dem Auftrag des WEF (World Economic Forum) im Rahmen der aktuellen „Corona-Krise“ wurden diese Grundlagen der Demokratie sozusagen von heute auf morgen ausser Kraft gesetzt und durch alles ermächtigende Pandemiegesetze in einer faschistoiden Art und Weise in den Boden gestampft und ersetzt.

Ein noch nicht einmal wirklich wahrgenommener Virus hat es geschafft, weltweit Menschenrechte einzuschränken, ja ausser Kraft zu setzen. Arm und reich, schwarz und weiss, Mann und Frau, alt und jung, pro und contra wurden so weit gespalten, dass es keinerlei Einheit mehr gibt um denen, die daraus ihren Gewinn schöpfen in die Hände zu spielen.

„Divide et impera, teile und herrsche!“, so lautet der Wahlspruch der herrschenden Kaste aus dem WEF.

Allen die das durchschauen wird schnell ein Aluhut aufgesetzt, ihnen Verschwörungstheorien in den Mund gelegt oder sie werden auch gerne gleich pauschal ins rechte Eck gedrängt. Gut präpariert von den alles erklärenden Medien und den Faktencheckern im Internet.

Wehe dem, der es wagt selbst zu denken oder auch nur vergisst zu gendern. Wehe allen denen die versuchen an Mohrenbräu oder Zigeunerschnitzel festzuhalten oder den Coronavirus mit einer Grippe vergleichen.

Im selben Augenblick treten nahezu ausnahmslos alle Politiker, die uns das eingebrockt haben, nacheinander immer wieder in ihre eigenen Fettnäpfchen. Sie vergessen auf ihre eigenen Auflagen wie political Correctness, Maskenpflicht und Abstandhaltung. Schieben sich dann auch gerne gegenseitig den „Schwarzen Peter“ zu.

Jedem der das Ganze mit etwas Abstand beobachtet, lässt es eigentlich nur mit Kopfschütteln zurück.

Es wäre eigentlich zum Lachen, hätte es nicht so viel Tragik in sich, wären da nicht so viele Tote und Milliarden an Kapital als Kollateralschaden zu verzeichnen.

Jedem und jeder der/die nur einen Hauch an mathematischen Verständnis hat und das Alles etwas kritisch hinterfragt müsste ein Licht in Form einer Supernova aufgehen.

Doch die Realität sieht nach wie vor anders aus: Etwa 80% der Bevölkerung dümpelt dem täglichen Mainstream hinterher, glaubt dem was sie den staatlich regulierten Medien entnehmen und vertraut auf die gewählten Politiker, die uns das alles schon richten werden. Politiker, gebrieft aus Meetings aus dem WEF, die sich noch im Januar dort anhören mussten, dass Europa zu wenig Mut für den „Great Reset“ und die seit Jahren geplante NWO (New World Order) haben.

So werden dann zwischendurch so Nebensätze wie „am digitalen Euro führt nichts vorbei“ eingestreut und alle nicken zustimmend, denn die Rezession steht ja selbst für die, die nur bis zum Tellerrand blicken können quasi vor der Tür.

Alle diejenigen die es schaffen darüber hinaus zu blicken, schauen ins Nichts, denn das was da aus heutiger Sicht auf uns zukommt hat mit einem selbstbestimmten Leben auch nichts mehr zu tun.