Dein Selbstwertgefühl

Was ist Selbstwert bzw. das Selbstwertgefühl? Wodurch definieren wir unseren Selbstwert?

Was ich von mir selber denke. Ich bin mir etwas wert. Ich fühle mich wertvoll.

Wann haben Menschen ein hohes Selbstwertgefühl?

Typische Antworten:

Wenn ich geliebt werde.

Wenn ich gebraucht werde.

Wenn ich gelobt werde.

Wenn ich Anerkennung erhalte.

Wenn ich erfolgreich bin.

Wenn ich wichtig bin.

Wenn ich einen Beitrag leiste.

Wenn ich einen guten Job habe.

Alles das kommt von aussen, ist also Fremdwert.

Natürliches Selbstwertgefühl

Kleinkinder in den ersten zweit Lebensjahren. Sie können tun was sie wollen: Pupsen, Bäuerchen machen

TUN – Selbstwertgefühl

Ab dem zweiten Lebensjahr beginnt es etwa, das wir etwas tun müssen, damit wir Anerkennung bekommen.

Haben – Selbstwertgefühl

Ab etwa dem zehnten Lebensjahr, muss man etwas haben um etwas zu sein.

Statt der Definition: Tust du was, dann bist du was, dann hast du was.

Ab sofort: Bist du was, dann tust du was, dann hab ich was!

Begegnung mit Gerald Hüter zum Thema Selbstwert

liebevoll.jetzt veranstaltet am 11. April 2022 um 19:00 Uhr gemeinsam mit dem Würdekompass die Online-Begegnung mit Gerald Hüther zum Thema Selbstwert:

https://liebevoll.jetzt/event/begegnung-mit-gerald-huether-3/

Hier noch ein Link zu einem Selbstwert-Test: „Wie gut ist mein Selbstwertgefühl?“ von Dr. Rolf Merkle (Diplom-Psychologe und Psychotherapeut):

https://www.palverlag.de/selbstwertgefuehl_test.html

… und ein tolles Video von Gereon Jörn: „Wie du zu deinem natürlichen Selbstwert zurückfindest“