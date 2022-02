Das Buch von Gerald Hüther, “Lieblosigkeit macht krank“ ist die Grundlage für die Initiative liebevoll.jetzt. Das Anliegen: Eine Einladung zu einem liebevolleren Umgang mit sich selbst.

liebevoll.jetzt wendet sich damit an alle, die sich in ihrer Haut wohlfühlen und freier von den vielen Zwängen und Erfordernissen leben möchten, die unser Leben immer stärker beherrschen.

Liebevoll zu sich selbst zu sein bedeutet, sich unabhängig von den jeweiligen äußeren Gegebenheiten wieder mit der eigenen Lebendigkeit zu verbinden.

Der Wunsch dahinter ist, dass sich sehr viele Menschen davon inspirieren lassen und so eine Bewegung entsteht, die dazu beiträgt, unser aller Zusammenleben glücklicher, erfüllter und lebendiger zu machen.

liebevoll.jetzt bietet unzählige Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, sich zu vernetzen. Und es kommen immer wieder neue dazu. Ganz wichtig dabei ist der respekt- und liebevolle Austausch zwischen den Menschen, am besten in lokalen Gruppen.

Auf der Internetseite gibt es eine ganze Anzahl an Möglichkeiten für Begegnungen, auch mittels verschiedener Online-Formate wie das Online-Café, Online-Meditationen oder auch Gespräche mit Experten wie beispielsweise Gerald Hüther selbst.

liebevoll.jetzt ist auf Initiative von Gerald Hüther und Daniel Hunziker entstanden. Gerald Hüther ist ein deutscher Neurobiologe und Gehirnforscher. Er ist Autor vieler Bücher und Schriften. Ein besonderes Anliegen sind ihm dabei die Kinder.

Link: liebevoll.jetzt